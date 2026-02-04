ECONOMIE
Jetten zoekt voor zijn kabinet ministers 'zonder al te groot ego'

door Redactie
woensdag, 04 februari 2026 om 9:55
bijgewerkt om woensdag, 04 februari 2026 om 9:58
anp040226114 1
Beoogd premier Rob Jetten zoekt voor zijn minderheidskabinet ministers "zonder een al te groot ego". Zij moeten bereid zijn ook andere partijen iets te gunnen, zei de D66-leider vlak voordat hij begon als formateur. Met de onderlinge verdeling van de posten zijn D66, VVD en CDA al "vrij ver", zei Jetten.
De bewindspersonen in het kabinet-Jetten moeten "inhoudelijk gedreven types" zijn, die "iets willen oplossen", zei Jetten. Daarbij moeten zij beseffen dat zij moeten samenwerken met de oppositie. De drie coalitiepartijen komen samen tien zetels tekort voor een meerderheid in de Tweede Kamer. In de senaat is nog meer steun vanuit de oppositie nodig.
