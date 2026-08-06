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Jeugddetentie geëist voor explosie bij kantoor Zuidas Amsterdam

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 18:32
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AMSTERDAM (ANP) - Tegen een 17-jarige jongen uit Uithoorn is een jaar jeugddetentie geëist voor het veroorzaken van een explosie bij het Atrium, een kantoorgebouw aan de Zuidas in Amsterdam. De explosie was in de nacht van 15 op 16 maart.
De verdachte stond donderdagmiddag achter gesloten deuren terecht in de rechtbank in Amsterdam, omdat hij minderjarig is. Van de geëiste twaalf maanden jeugdgevangenis zijn 317 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De voorwaarden bestaan uit een avondklok en meewerken aan begeleiding en hulpverlening, maakte het Openbaar Ministerie na afloop van de zitting bekend.
De explosie bij het Atrium volgde een aantal dagen na de aanslag op de joodse school Cheider in Amsterdam-Buitenveldert. De officier van justitie achtte niet bewezen dat de verdachte een terroristisch oogmerk had. Hij heeft zijn betrokkenheid bij de explosie bekend. Hij deed het in opdracht van iemand anders, in ruil voor geld, zo verklaarde hij.
De rechtbank doet op 20 augustus uitspraak.
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