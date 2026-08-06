Trump ontkent ruzie met defensieminister Hegseth over munitie

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump doet geruchten over zijn vermeende onvrede met minister van Defensie Pete Hegseth af als "onwaar en totaal nergens op gestoeld". In een bericht op Truth Social schrijft Trump "extreem blij te zijn met werk dat Pete Hegseth doet", om vervolgens enkele van zijn successen op te sommen.

The Washington Post schreef donderdag dat Trump en Hegseth recentelijk tijdens een besloten overleg met elkaar botsten over de ontstane munitietekorten aan Amerikaanse kant. Tijdens dat overleg zou Trump zijn uitgevallen tegen Hegseth, omdat hij niet goed geïnformeerd zou zijn over de voorraden.

De oorlog in het Midden-Oosten drukt flink op de Amerikaanse voorraden, specifiek luchtverdedigingsraketten als de PAC-3, bedoeld voor de moderne Patriotsystemen. Onlangs kondigden de VS aan de productie daarvan te willen verdrievoudigen. Twee derde van de bestaande voorraad zou zijn verschoten, terwijl op het moment zo'n zeshonderd raketten per jaar worden geproduceerd.