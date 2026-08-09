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Jihadisten doden zeker tien Malinese soldaten bij aanval op basis

Samenleving
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 21:21
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SAN (ANP/AFP) - Zeker tien Malinese soldaten zijn zondag omgekomen in hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De aanval werd opgeëist door JNIM, een jihadistische groep die banden heeft met al-Qaeda. Dat meldt persbureau AFP op basis van veiligheids- en lokale bronnen.
Volgens een van de veiligheidsbronnen bezetten de aanvallers tijdelijk de legerbasis, maar konden de strijdkrachten de controle erover herwinnen.
Inwoners van San beschreven hevige gevechten in de vroege ochtenduren. "We hoorden luide explosies en aanhoudend geweervuur", zei een getuige, volgens wie de gevechten inmiddels voorbij zijn.
Sinds de staatsgrepen in 2020 en 2021 wordt Mali bestuurd door een militair regime, dat beloofde het land veiliger te maken. Behalve JNIM verzet ook het Azawad Liberation Front (FLA) zich tegen het leger. Die groep bestaat voor een groot deel uit Toeareg, een etnische groep die strijdt voor onafhankelijkheid in het noorden van Mali.
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