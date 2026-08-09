Wiebes wint puntenklassement in Tour, Pieterse bollentrui

NICE (ANP) - Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femmes gewonnen. De sprintster van SD Worx - Protime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit met start en finish in Nice van een onoverbrugbare voorsprong in het klassement en hoefde daarna alleen nog te finishen.

Wiebes, die de eerste en tweede etappe won in de Tour dit jaar, bleef in het puntenklassement Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor.

Puck Pieterse was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement, mits ze de finish in Nice haalde. De renster van Fenix - Premier Tech kon niet meer worden ingehaald door Vollering en de Tsjechische Nikola Nosková.