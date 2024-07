Jill Biden reageert met hartjes op verklaring echtgenoot

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse first lady Jill Biden heeft kort gereageerd op de beslissing van haar echtgenoot om niet langer mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Ze plaatste de verklaring van de president, waarin hij zijn besluit wereldkundig maakte, op haar eigen sociale media en zette hartjes in het bijschrift. Haar reactie bestaat uit enkel een emoji.

De kleindochter van Biden, Naomi, heeft eveneens gereageerd. Zij laat op X weten dat ze "niets anders dan trots" is op haar grootvader, die volgens haar "met heel zijn ziel" het land heeft gediend. "Onze wereld is op zoveel vlakken beter dankzij hem. Aan de Amerikanen die altijd achter hem hebben gestaan: houd het geloof. Hij zal altijd het onze hebben", aldus de 30-jarige Biden, die in 2022 in het Witte Huis trouwde.