KONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer heeft respect getoond voor het besluit van Joe Biden geen herverkiezing als Amerikaans president na te streven. Biden heeft volgens hem deze verrassende stap gezet omdat hij gelooft dat die in het belang is van het Amerikaanse volk. "Ik respecteer Bidens besluit en ik zie uit naar onze samenwerking in de tijd die hem nog rest als president."