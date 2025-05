Jiskefet krijgt Ere Zilveren Nipkowschijf

AMSTERDAM (ANP) - Het absurdistische programma Jiskefet krijgt dit jaar de Ere Zilveren Nipkowschijf. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt door de organisatie achter de televisieprijs. In talkshow Eva werden ook de drie genomineerden bekendgemaakt voor de Zilveren Nipkowschijf, de oudste en meest gezaghebbende televisieprijs van Nederland.

"Het zit de huidige jury al jaren niet lekker dat het onze voorvaderen nooit heeft behaagd Jiskefet te eren", aldus de jury in een persbericht. "Terwijl we nu, 35 jaar na de start van dit absurdistische programma, nog bijna dagelijks de humor en uitdrukkingen van Michiel Romeyn, Kees Prins en Herman Koch tegenkomen en bezigen. En de lullo's en Juffrouw Jannie dragen we nog altijd in ons hart."

Het NTR-programma Danny ter plekke is genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf voor de aflevering Syrië zonder Assad. Ook de VPRO-serie Een valse start, 100 dagen in de jeugd- en gezinszorg van programmamaker Nicolaas Veul maakt kans. De derde genomineerde is de documentaireserie Zorgen van BNNVARA, waarin mbo'ers worden gevolgd die worden voorbereid op een baan in de zorg.

De Joodse Raad

De winnaar van de Zilveren Nipkowschijf wordt op 12 juni bekendgemaakt in Het Ketelhuis in Amsterdam. Op die dag wordt ook de winnaar van de Zilveren Reissmicrofoon voor het beste radioprogramma of de beste radiomaker bekend.

Vorig jaar won de EO-dramaserie De Joodse Raad de Zilveren Nipkowschijf.