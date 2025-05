Farmaceut Sanofi wil komende jaren 20 miljard investeren in VS

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse farmaceut Sanofi heeft woensdag aangekondigd tot 2030 minstens 20 miljard dollar (omgerekend bijna 18 miljard euro) te willen investeren in zijn activiteiten in de Verenigde Staten. Met dat geld moeten onder andere onderzoeks- en productiecapaciteit worden uitgebreid.

"De geplande investering omvat een aanzienlijke verhoging van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling en de toewijzing van miljarden dollars aan Amerikaanse productie", meldt Sanofi in een verklaring.

De afgelopen tijd meldden meerdere farmaceuten te willen investeren in de VS. Zij lijken daarmee te reageren op de Amerikaanse president Donald Trump die eerder dreigde met importheffingen op farmaceutische producten. Daarmee wil hij farmaceuten dwingen hun activiteiten naar de VS te verplaatsen. Vooralsnog is de sector uitgesloten van importheffingen.