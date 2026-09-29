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Joden open tegen koning: zoon draagt buiten geen keppel meer

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 13:53
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DEN HAAG (ANP) - Joodse gemeenteleden hebben koning Willem-Alexander dinsdag tijdens zijn bezoek aan de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda in Den Haag openhartig verteld dat zij zich sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 minder veilig voelen. De koning was daar om met verschillende generaties te spreken over het Joodse leven en de betekenis van de gemeenschap.
Zo vertelde een vrouw dat haar zoon uit veiligheid buiten geen keppel meer draagt. Ze neemt geen Uber meer naar de synagoge en heeft haar mezoeza, een kokertje met een Joodse tekst aan de deurpost, niet meer zichtbaar buiten bevestigd. De koning vroeg haar of zij niet openlijk Joods kan zijn. "Nee, dat kan niet", antwoordde ze.
Ook rabbijn Marianne van Praag vertelde de koning dat kinderen binnen de gemeenschap met antisemitisme te maken krijgen. Volgens haar durven sommigen niet te zeggen dat zij Joods zijn. Tijdens de gesprekken kwam ook ter sprake dat Joodse kinderen in Den Haag van school zijn gewisseld.
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