Krijg je de komende weken een envelop van Dienst Toeslagen, gooi hem dan niet ongelezen weg. Er kan geld in zitten. Dienst Toeslagen stuurt 225.000 huishoudens een brief omdat ze mogelijk nog recht hebben op zorgtoeslag over 2025, maakte de dienst op 28 september bekend. Je kunt die toeslag nog aanvragen tot en met 31 december 2026.

Dat het om echt geld gaat, bleek vorig jaar. Toen kregen ruim 200.000 huishoudens een vergelijkbare brief. Daarna kwamen ruim 72.000 aanvragen voor zorgtoeslag over 2024 binnen. Volgens het persbericht, dat onder meer Rodi en Scheldepost overnamen, werd bijna 97 procent daarvan toegekend. Aanvragers kregen gemiddeld nog 743 euro.

Klik je nu snel op aanvragen, kijk dan ook meteen naar dit jaar. Met een aanvraag over 2025 vraag je namelijk automatisch ook 2026 aan, en daar zit een valkuil.

Waarom juist jij een brief krijgt

Dienst Toeslagen kiest de huishoudens onder meer uit op basis van inkomensgegevens uit de aangifte inkomstenbelasting en gegevens van de zorgverzekeraar. In de brief staat hoe je zelf nagaat of je recht hebt. Is de uitkomst positief, dan kun je de toeslag meteen aanvragen.

Volgens Parkstad Actueel kan dat bijvoorbeeld het geval zijn als je inkomen in 2025 lager was dan je verwachtte, als je persoonlijke situatie veranderde of als je gewoon niet wist dat je recht had op een toeslag. Beginner.nl wijst op starters. Wie in 2025 begon met werken, op zichzelf ging wonen of een eigen zorgverzekering kreeg, vergeet makkelijk iets aan te vragen.

Heb je geen brief gekregen? Dan kun je toch nog recht hebben. Dienst Toeslagen heeft niet alle gegevens die nodig zijn om voor iedereen vast te stellen of er nog recht op een toeslag bestaat. De dienst roept daarom iedereen op om zelf te controleren of er nog geld over 2025 ligt, ook voor andere toeslagen dan de zorgtoeslag. Volgens Rodi kun je sinds dit jaar langer aanvragen dan vroeger.

Gemiddeld 743 euro: dat is bijna de helft van de maximale zorgtoeslag die een alleenstaande over heel 2025 kon krijgen.

Zo reken je na of 2025 voor jou telt

Of je recht had op zorgtoeslag over 2025 en hoeveel je krijgt, hangt af van je inkomen, je vermogen en of je een toeslagpartner had. Je moet ook een Nederlandse zorgverzekering hebben gehad. De grenzen voor 2025 volgens de Consumentenbond, UnitedConsumers en Zorgverzekering-zorgvergelijker:

Alleenstaand met een inkomen onder 28.000 euro: maximale zorgtoeslag.

Alleenstaand met een inkomen tussen 28.000 en 39.719 euro: minder toeslag naarmate je meer verdient.

Met toeslagpartner: samen maximaal 50.206 euro inkomen.

Maximale zorgtoeslag over 2025: 1.572 euro per jaar zonder toeslagpartner, 3.000 euro met toeslagpartner.

Vermogen op 1 januari 2025: maximaal 141.896 euro alleen, of 179.429 euro samen met een toeslagpartner.

Een rekenvoorbeeld. Stel dat je alleenstaand bent en dat je inkomen over 2025 uitkwam op 27.000 euro, bijvoorbeeld omdat je een paar maanden minder werkte. Dan zat je onder de 28.000 euro. Bleef je vermogen onder de grens, dan had je recht op de maximale toeslag: 1.572 euro over het hele jaar. Verdiende je tussen 28.000 en 39.719 euro, dan krijg je minder. Hoeveel precies, zie je met een proefberekening bij Dienst Toeslagen.

De valkuil: je vraagt automatisch ook 2026 aan

Vraag je zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget over 2025 aan, dan vraag je dezelfde toeslag ook voor 2026 aan. Dat staat in de tekst van Dienst Toeslagen die onder meer Westerkwartier.nu publiceerde. De dienst vindt het daarom belangrijk dat je controleert of je in 2026 ook recht hebt op die toeslag.

2026 is namelijk een ander jaar, met andere grenzen. Volgens Dienst Toeslagen mag je inkomen dit jaar niet hoger zijn dan 40.857 euro, of samen met een toeslagpartner 51.142 euro. Je vermogen mocht op 1 januari 2026 niet hoger zijn dan 146.011 euro, of 184.633 euro samen. Was 2025 een mager jaar maar verdien je in 2026 weer meer, dan kan het voorschot voor dit jaar te hoog uitvallen.

Dan moet je later terugbetalen. Had je op 1 januari 2026 meer vermogen dan de grens terwijl je elke maand zorgtoeslag krijgt? Dan adviseert de Consumentenbond om dat vermogen zo snel mogelijk door te geven en de toeslag over 2026 apart te zetten, omdat je die waarschijnlijk moet terugbetalen. Wat er daarna verandert, lees je in ons eerdere artikel 'Peildatum 1 januari nadert: 5 dingen die je nu kunt doen om je zorgtoeslag in 2027 te behouden'.

Wat je nu kunt doen