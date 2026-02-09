VS en Armenië sluiten deal voor nucleaire samenwerking

TBILISI (ANP/RTR) - Armenië en de Verenigde Staten zijn overeengekomen samen te werken in de civiele nucleaire sector. Washington probeert hiermee de banden met de voormalige bondgenoot van Rusland aan te halen, enkele maanden nadat de Amerikanen hebben bemiddeld bij een vredesakkoord tussen Armenië en buurland Azerbeidzjan.

Een verklaring over de atoomdeal werd ondertekend door de Armeense premier Nikol Pashinyan en de Amerikaanse vicepresident JD Vance, die een tweedaags bezoek aan het land brengt. De overeenkomst maakt Amerikaanse export naar Armenië mogelijk ter waarde van maximaal vijf miljard dollar, plus nog eens vier miljard dollar aan langlopende contracten voor brandstof en onderhoud, aldus Vance.

Armenië, dat lange tijd sterk afhankelijk was van Rusland en Iran voor zijn energievoorziening, bekijkt momenteel voorstellen van Amerikaanse, Russische, Chinese, Franse en Zuid-Koreaanse bedrijven voor de bouw van een nieuwe kernreactor. Die moet de verouderde, door Rusland gebouwde kerncentrale in Metsamor vervangen.