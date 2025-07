ROTTERDAM (ANP) - In Rotterdam is een jongeman gewond geraakt na een schietincident dat zich zondag kort na middernacht afspeelde op de Schinnenbaan in het stadsdeel Beverwaard. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Wat de toedracht van het incident was, is nog niet bekend en wordt onderzocht, meldt de politie. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is en wat de ernst van zijn verwondingen zijn is niet bekend.