Jongen (11) onder puin vandaan gehaald in Venezuela

CARABALLEDA (ANP) - In Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald nadat het land woensdag werd getroffen door twee zware aardbevingen, meldt interim-president Delcy Rodriguez. Ze deelde beelden van de reddingsactie op sociale media.

Rodriguez zegt dat op dit moment "elk leven hoop is" voor Venezuela. Zaterdag werden ook beelden gedeeld van een baby die meerdere dagen na de aardbevingen gered kon worden. Bij de aardbevingen vielen minstens 1430 doden en er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist.