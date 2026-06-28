ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jongen (11) onder puin vandaan gehaald in Venezuela

Samenleving
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 8:59
anp280626061 1
CARABALLEDA (ANP) - In Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald nadat het land woensdag werd getroffen door twee zware aardbevingen, meldt interim-president Delcy Rodriguez. Ze deelde beelden van de reddingsactie op sociale media.
Rodriguez zegt dat op dit moment "elk leven hoop is" voor Venezuela. Zaterdag werden ook beelden gedeeld van een baby die meerdere dagen na de aardbevingen gered kon worden. Bij de aardbevingen vielen minstens 1430 doden en er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-561163346

Zóveel cash mag je in 2026 opnemen bij je bank

gandr-collage

Alarm in Moskou : Poetin vreest een opstand binnen zijn eigen leger.

164646653_m

Waarom steeds meer mensen geen seks meer hebben: 'We zijn banger geworden voor echte intimiteit'

geen code geel meer om onweer alleen nog in limburg1692881806

Waarom je bij onweer nooit moet gaan douchen

images

Waarom Vinted wordt verdacht van kinderhandel

anp270626116 1

Zaterdagavond code oranje in vier provincies vanwege zwaar onweer

Loading