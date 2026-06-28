Zoveel kostte deze hittegolf de gemiddelde Nederlander – de complete rekening

De bloedhete dagen van deze zomer voelen misschien gratis aan, maar de portemonnee van de gemiddelde Nederlander denkt daar anders over. Tijdens een hittegolf lopen directe én indirecte kosten in rap tempo op, van de energierekening tot productiviteitsverlies en zorguitgaven.eenvandaag.

1. De energierekening: ventilator, airco en dure stroom

Hitte vertaalt zich als eerste naar een hogere energierekening.

Extra stroomverbruik: een eenvoudige ventilator die tijdens een hittegolf van zeven dagen continu draait, kost rond de 3 euro aan extra stroom voor een huishouden. Dat lijkt weinig, maar voor wie meerdere apparaten gebruikt of meerdere kamers wil koelen, lopen de kosten snel op.

Airco: comfort met een prijs Airco’s verbruiken een veelvoud van een ventilator; afhankelijk van vermogen en gebruik kan een meerdaagse hittegolf daardoor tientallen euro’s extra op de maandrekening zetten. Zeker bij oudere, minder efficiënte systemen zijn de kosten per dag fors hoger.

Dynamische contracten en piekprijzen Huishoudens met een dynamisch energiecontract worden bovendien geraakt door piekprijzen op extreem warme dagen, wanneer de vraag naar stroom sterk stijgt. In de recente hitteperiode kwamen er meldingen dat stroom in de avonduren “flink duurder” werd dan normaal, precies op het moment dat ventilator en airco aanslaan.

2. Water, douchen en klein dagelijks comfort

Niet alleen stroomverbruik stijgt; ook watergebruik gaat omhoog.

Extra douches per dag Volgens Nibud kost een gemiddelde douchebeurt al snel ruim 50 cent aan water en energie samen. Tijdens een hittegolf nemen veel mensen één of meerdere extra douches per dag om af te koelen, wat de maandelijkse kosten merkbaar verhoogt.

Verkoelende voorzieningen Denk daarnaast aan ventilators, mobiele airco’s, koelboxen en eventueel zwembadjes in de tuin; de aanschafkosten schrijf je niet in één zomer af, maar ze zijn wel onderdeel van de “hittegolfrekening” voor huishoudens.

3. Productiviteitsverlies: verborgen kosten per hittedag

De grootste kostenpost van een hittegolf is vaak onzichtbaar: productiviteitsverlies in de economie.

Minder productief bij 30–35 graden Onderzoek laat zien dat de arbeidsproductiviteit bij extreme hitte substantieel daalt, vooral in sectoren als bouw, industrie en logistiek. Allianz Trade spreekt van circa 3 procent productiedaling per gewerkt uur bij oplopende temperaturen in deze range, omdat werknemers minder kunnen verzetten, meer pauzes nodig hebben of soms helemaal niet kunnen werken.

Miljoenen per hittedag Eerdere berekeningen voor Nederland schatten de economische schade door hitte op minstens 54 miljoen euro per dag, louter door lagere arbeidsproductiviteit. Bij extremere hitte en langere hittegolven kan dit bedrag nog aanzienlijk hoger uitvallen.

Omgerekend naar de gemiddelde Nederlander: deel je een schade van 54 miljoen euro door het aantal inwoners, dan kom je uit op enkele euro’s per persoon per hittedag aan “verborgen” economische kosten. Het is geld dat niet direct van de privé-rekening wordt afgeschreven, maar wel via lagere bedrijfswinsten, wage pressure en uiteindelijk prijsstijgingen weer bij de burger terechtkomt.

4. Gezondheid: extra sterfte en zorgkosten

Hitte kost niet alleen geld , maar ook gezondheid en levensjaren.

Meer sterfte tijdens hittegolven Tijdens de hittegolf van 2020 lag de sterfte in Nederland 9 procent hoger dan gemiddeld; dat betekende ongeveer 100 extra sterfgevallen in 13 dagen, bij een maximumtemperatuur van 34,6 graden. Zulke pieken komen bovenop de al stijgende trend van hittegerelateerde sterfte in warme zomers.

Jaarlijkse impact Het Kennisportaal Klimaatadaptatie wijst erop dat door de oplopende gemiddelde temperatuur jaarlijks naar schatting circa 250 mensen extra sterven. Deze extra sterfte en daaraan voorafgaand de ziekenhuisopnames, medicijngebruik, thuiszorg en mantelzorg brengen zorgkosten met zich mee die uiteindelijk ook via premies en belastingen door de gemiddelde Nederlander worden betaald.

5. De totale rekening voor de gemiddelde Nederlander

Wat betekent dit alles nu voor één gemiddelde Nederlander tijdens een meerdaagse hittegolf?

Kostenpost Indicatieve impact per hittegolf op huishouden Extra stroom ventilator (7 dagen) ca. €3 extra op energierekening Aircogebruik (meerdaagse periode) tot enkele tientjes extra, afhankelijk Extra douches enkele euro’s extra water/energie Dynamische stroomprijs merkbaar hogere piekprijzen op warme avonden Productiviteitsverlies (macro) enkele euro’s per persoon per hittedag Zorg- en gezondheidskosten structureel hoger via premies en belastingen

Tel je de directe huishoudelijke uitgaven bij elkaar op, dan loopt de rekening tijdens een stevige hittegolf al snel op tot enkele tientjes per huishouden door extra energie- en waterverbruik en eventuele aanschaf of intensiever gebruik van koelingsapparatuur. Daarbovenop komen de indirecte kosten: meerdere euro’s per persoon per hittedag via productiviteitsverlies in de economie, plus de structurele zorgkosten en premie-effecten van hittegerelateerde gezondheidsschade.

6. De totale hittegolfrekening voor een Amsterdams huishouden

Voor een klein huurappartement in Amsterdam, zonder vaste airco maar met ventilatoren, kun je de hittegolfrekening als volgt samenvatten voor een periode van zeven dagen