Jongen gewond door steekincident in Castricum, twee aanhoudingen

CASTRICUM (ANP) - Een minderjarige jongen is gewond geraakt door een steekincident in Castricum, meldt de politie. Dat gebeurde vrijdag in de Torenstraat in de Noord-Hollandse plaats.

De politie kreeg rond 15.30 uur een melding van het incident. Voorafgaand eraan zou er een ruzie zijn geweest "tussen een groep personen", aldus de politie.

De politie heeft twee minderjarige jongens uit de gemeenten Bergen en Schagen aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. Ze werden op zaterdag en zondag opgepakt.

Controle

Kort na het steekincident op vrijdag controleerde de politie ook een aantal mensen die in de omgeving waren. Daarbij werd een minderjarige jongen aangehouden voor belediging.

De politie is op zoek naar getuigen, camerabeelden en mensen die meer kunnen vertellen over het voorval.