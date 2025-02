Beune wijt missen WK-ticket 5000 meter aan trainingsschema

HEERENVEEN (ANP) - Joy Beune denkt dat ze haar trainingsschema misschien verkeerd heeft opgebouwd nu ze haar wereldtitel op de 5000 meter niet kan verdedigen. De 25-jarige schaatsster uit Borne greep zondag in Heerenveen met een vierde plek op de NK naast een van de twee tickets voor de WK van volgende maand in het Noorse Hamar.

"Ik wil in Hamar de beste van de wereld zijn en daarom heb ik hier niet maximaal gepiekt. Maar dit is het enige moment om je te plaatsen voor de WK, wat dat betreft hebben die andere meiden (Merel Conijn en Sanne in 't Hof) het goed gedaan en ik misschien fout. Maar ik zit er nu niet bij en dat is heel zuur en verdrietig. Ik weet zeker dat ik weer de beste van de wereld had kunnen zijn", zei Beune voor de camera van de NOS.

Beune klopte vorig jaar op de WK afstanden verrassend de inmiddels gestopte olympisch kampioene Irene Schouten. Ze plaatste zich dit weekend op de 1500 en 3000 meter wel voor de strijd om de wereldtitels.