Jongen van 16 gedood in Den Hoorn, 18-jarige opgepakt

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 10:51
anp230126074 1
DEN HOORN (ANP) - Een 16-jarige jongen uit Delft is donderdagavond om het leven gebracht in het nabijgelegen Den Hoorn. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een 18-jarige man uit het Zuid-Hollandse Rijswijk aangehouden.
De politie was rond 21.40 uur gewaarschuwd dat er was geschoten op de Spoorplaats in Den Hoorn, een pad door een park aan de grens met Delft. De jongen was zwaargewond en stierf ter plekke. Of er daadwerkelijk is geschoten, weet de politie nog niet zeker.
De verdachte werd rond 03.20 uur gearresteerd. Het is nog niet bekend waar dat gebeurde en hoe de politie hem op het spoor kwam.
Het is ook nog niet duidelijk of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden en wat de aanleiding was.
