ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oud-medewerker OM vervolgd voor kinderporno en drugs

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 11:09
anp230126077 1
DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie vervolgt een oud-medewerker voor het bezit van kinderporno en harddrugs. Bij de 51-jarige man uit Doetinchem zijn 46.000 afbeeldingen en 450 video's met kinderporno aangetroffen. Ook had de man 150 milliliter GHB in bezit.
De Doetinchemmer werd in oktober 2024 aangehouden na een tip. Omdat hij de kinderporno ook zou hebben gedeeld met anderen, verdenkt justitie hem ook van het verspreiden hiervan. De man was geen officier van justitie, maar had een andere functie. Hij werkte bij het parket Oost-Nederland. Het strafrechtelijk onderzoek is daarom door een ander parket gedaan.
De verdachte is inmiddels ontslagen en verschijnt op 10 april voor de rechtbank in Den Haag.
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

mario

Oude videogames op zolder? Deze bijzondere exemplaren kunnen tot 50.000 euro opleveren

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

Loading