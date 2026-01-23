Oud-medewerker OM vervolgd voor kinderporno en drugs

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie vervolgt een oud-medewerker voor het bezit van kinderporno en harddrugs. Bij de 51-jarige man uit Doetinchem zijn 46.000 afbeeldingen en 450 video's met kinderporno aangetroffen. Ook had de man 150 milliliter GHB in bezit.

De Doetinchemmer werd in oktober 2024 aangehouden na een tip. Omdat hij de kinderporno ook zou hebben gedeeld met anderen, verdenkt justitie hem ook van het verspreiden hiervan. De man was geen officier van justitie, maar had een andere functie. Hij werkte bij het parket Oost-Nederland. Het strafrechtelijk onderzoek is daarom door een ander parket gedaan.

De verdachte is inmiddels ontslagen en verschijnt op 10 april voor de rechtbank in Den Haag.