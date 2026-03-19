Jongen van 19 sterft in cel van Amerikaanse vreemdelingendienst ICE

Een jonge man van 19 is maandag overleden in detentie bij ICE, meldt de Amerikaanse immigratiedienst donderdag. Royer Perez-Jimenez is voor zover bekend de jongste persoon die tijdens de tweede termijn van president Donald Trump is overleden in federale vreemdelingendetentie. Het gaat om het twaalfde sterfgeval dit jaar.

Volgens ICE staat nog niet vast waaraan Perez-Jimenez is overleden, maar wordt uitgegaan van zelfmoord. Hij stierf in Moore Haven in de staat Florida.

De dienst zegt ook dat de man werd beschuldigd van fraude. Hij zou zich hebben voorgedaan als een agent en zich verzet hebben. Perez-Jimenez kwam uit Mexico en was al eens eerder het land uitgezet.

Vorig jaar overleden volgens cijfers van ICE 31 mensen in vreemdelingendetentie. Dat was het hoogste aantal in twintig jaar. Toch zegt de dienst dat het welzijn van de gevangenen vooropstaat. "ICE is vastberaden om te zorgen dat iedereen die is gedetineerd in veilige, beveiligde en menselijke omgevingen zit."