Jongeren gaan gebukt onder prestatiedruk door school of studie

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 5:35
AMSTERDAM (ANP) - Jongeren ervaren geregeld prestatiedruk en dat heeft gevolgen voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. KidsRights roept op de druk op jonge mensen te verminderen. "Presteren is prima. Maar prestatiedruk mag er niet toe leiden dat jongeren hieronder gebukt gaan en zelfs uitvallen. Dat is wel wat we zien gebeuren, en dat is ernstig", zegt voorzitter Marc Dullaert van KidsRights.
Uit onderzoek onder ruim 3000 jongeren tussen 12 en 29 jaar blijkt dat 61 procent geregeld of vaak prestatiedruk voelt. Dat maakt ze onzeker en ze voelen er stress door, zegt ruwweg de helft van de ondervraagden. Ze voelen zich gefrustreerd als dingen niet lukken, voelen zich vermoeid en zijn bang dat ze het niet goed doen, antwoordt bijna de helft.
De organisatie voor jongerenrechten wil in gesprek gaan met scholen, ouders en politici. "De boodschap is: je leven is niet pas geslaagd als alles perfect gaat, met hoge cijfers, een druk sociaal leven, een succesvolle carrière en een relatie. Succesvol zijn betekent niet altijd het hoogste niveau nastreven. Je mag groeien, twijfelen en fouten maken. Dat is geen teken van falen, maar van ontwikkeling", stelt KidsRights.
Twee derde van de jongeren zegt in het onderzoek zelf invloed te hebben op de hoeveelheid prestatiedruk. Driekwart van de ondervraagden zegt zelf dat ze zichzelf die druk opleggen, maar ook docenten en ouders zijn erop van invloed.
