Koreaanse luchtvaartmaatschappij koopt ruim honderd Boeings

Economie
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 6:04
SEOUL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Korean Air koopt 103 toestellen van vliegtuigbouwer Boeing, heeft de Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij maandag laten weten. Het is de grootste bestelling in de geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij. De aankoop werd bekendgemaakt kort na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Lee Jae-myung.
Korean Air koopt onder meer 25 Boeing 787's, twintig Boeing 777's en vijftig Boeing 737's, meldt Bloomberg. Met de deal is een bedrag van zo'n 36 miljard dollar (bijna 31 miljard euro) gemoeid. Als alle toestellen geleverd zijn, heeft de Koreaanse maatschappij het aantal Boeings dat zij in gebruik heeft meer dan verdubbeld.
