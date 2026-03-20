Jongeren volgen nieuws via sociale media, maar wantrouwen die

AMSTERDAM (ANP) - Jongeren gebruiken vooral sociale media als TikTok en Snapchat om op de hoogte te blijven van het nieuws, maar ze hebben weinig vertrouwen in die platforms. Een onderzoek onder ruim duizend tieners concludeert dat.

Volgens de Nationale Vertrouwensmonitor Media van onderzoeksbureaus Newcom en Pinch gebruiken ongeveer acht op de tien jongeren sociale media om het nieuws te volgen. Ze geven de betrouwbaarheid van Snapchat en TikTok gemiddeld een 6,2. Ook Facebook, Instagram, YouTube, Telegram en X krijgen hooguit een krappe voldoende. Jongeren hebben wel vertrouwen in media als NOS, NRC en de Volkskrant, die ontvangen bijna een 8.

Veel jongeren gaan niet actief op zoek naar nieuws, ze laten het naar zich toe komen, zeggen de onderzoekers. Jongeren zijn volgens hen "zeker niet afgehaakt van nieuws, maar hun relatie met nieuws is anders ingericht dan die van oudere generaties. Nieuws bereikt hen vaak via platforms, niet altijd via actieve nieuwsconsumptie."

Op artikelen die met kunstmatige intelligentie (AI) zijn geschreven, zitten jongeren niet te wachten. Meer dan de helft van de deelnemers vindt het niet kunnen als artikelen volledig door AI zijn gemaakt. Minder dan een op de zes kan daar wel mee leven. Meer dan de helft van de jongeren zegt veel nepnieuws te zien.