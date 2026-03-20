Het is lente: ik ga weer hardlopen, waar moet ik op letten?

De lente hangt weer in de lucht, en dat maakt het een stuk aantrekkelijker om het stof van de hardloopschoenen af te blazen en de natuur in te gaan. Maar kijk uit, een blessure ligt op de loer. We geven zeven tips
om goed beslagen ten ijs te komen in het voorjaarszonnetje.
Kies de juiste schoenen
Na de winterperiode is het tijd om je
hardloopschoenen te controleren en mogelijk te vervangen. Zorg ervoor
dat je schoenen
de juiste ondersteuning bieden en dat ze nog
voldoende demping hebben. Overweeg ook om schoenen te kiezen die
geschikt zijn voor verschillende ondergronden, omdat je mogelijk op
natte of modderige paden zult lopen.
Goed blijven drinken
Met de stijgende temperaturen in de
lente is hydratatie essentieel. Neem water mee tijdens je
hardloopsessies als je een lange run gaat maken en drink regelmatig,
ook als je geen dorst hebt. Zorg ervoor dat je voldoende water drinkt
voor, tijdens en na het hardlopen
om gehydrateerd te blijven.
Let op je houding
Houd je bovenlichaam ontspannen en
rechtop, en zorg ervoor dat je voeten niet te ver voor je lichaam
landen. Dit kan helpen om efficiënter te lopen en blessures te
voorkomen.
Doe een goede warming-up
Voordat je begint met hardlopen, doe
een dynamische warming-up om je spieren op te warmen en je hartslag
te verhogen. Dit kan helpen blessures te voorkomen.
Luister naar je lichaam
Als je na de winter weer begint met
hardlopen, geef je lichaam dan de tijd om weer in vorm te komen.
Begin rustig en bouw geleidelijk je afstand en snelheid op. Luister
naar je lichaam en forceer niets, vooral niet in het begin. Als je
pijn voelt tijdens het hardlopen, stop dan meteen en neem rust als
dat nodig is. Het is beter om rust te nemen en jezelf te laten
herstellen dan om door te gaan en een blessure te riskeren. Een
scheenbeenvliesontsteking ('shin splint') ligt op de loer voor
fanatieke starters.
Pas je kleding aan
De lente kan wispelturig zijn wat het
weer betreft, dus zorg ervoor dat je je kleedt in lagen. Begin met
vochtregulerende kleding als basislaag om zweet af te voeren, en voeg
daar indien nodig lagen aan toe, die je kunt uittrekken als het
warmer wordt.
Bescherm jezelf tegen de zon
Na maanden van minder blootstelling aan
de zon is je huid mogelijk gevoeliger. Draag daarom een
zonnebrandcrème met een hoge SPF om jezelf te beschermen tegen
schadelijke UV-stralen. Vergeet ook niet een pet of zonnehoed te
dragen en je ogen te beschermen met een zonnebril.