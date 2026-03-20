Het is lente: ik ga weer hardlopen, waar moet ik op letten?

De lente hangt weer in de lucht, en dat maakt het een stuk aantrekkelijker om het stof van de hardloopschoenen af te blazen en de natuur in te gaan. Maar kijk uit, een blessure ligt op de loer. We geven zeven tips om goed beslagen ten ijs te komen in het voorjaarszonnetje.

Kies de juiste schoenen

Na de winterperiode is het tijd om je hardloopschoenen te controleren en mogelijk te vervangen. Zorg ervoor dat je schoenen de juiste ondersteuning bieden en dat ze nog voldoende demping hebben. Overweeg ook om schoenen te kiezen die geschikt zijn voor verschillende ondergronden, omdat je mogelijk op natte of modderige paden zult lopen.

Goed blijven drinken

Met de stijgende temperaturen in de lente is hydratatie essentieel. Neem water mee tijdens je hardloopsessies als je een lange run gaat maken en drink regelmatig, ook als je geen dorst hebt. Zorg ervoor dat je voldoende water drinkt voor, tijdens en na het hardlopen om gehydrateerd te blijven.

Let op je houding

Houd je bovenlichaam ontspannen en rechtop, en zorg ervoor dat je voeten niet te ver voor je lichaam landen. Dit kan helpen om efficiënter te lopen en blessures te voorkomen.

Doe een goede warming-up

Voordat je begint met hardlopen, doe een dynamische warming-up om je spieren op te warmen en je hartslag te verhogen. Dit kan helpen blessures te voorkomen.

Luister naar je lichaam

Als je na de winter weer begint met hardlopen, geef je lichaam dan de tijd om weer in vorm te komen. Begin rustig en bouw geleidelijk je afstand en snelheid op. Luister naar je lichaam en forceer niets, vooral niet in het begin. Als je pijn voelt tijdens het hardlopen, stop dan meteen en neem rust als dat nodig is. Het is beter om rust te nemen en jezelf te laten herstellen dan om door te gaan en een blessure te riskeren. Een scheenbeenvliesontsteking ('shin splint') ligt op de loer voor fanatieke starters.

Pas je kleding aan

De lente kan wispelturig zijn wat het weer betreft, dus zorg ervoor dat je je kleedt in lagen. Begin met vochtregulerende kleding als basislaag om zweet af te voeren, en voeg daar indien nodig lagen aan toe, die je kunt uittrekken als het warmer wordt.

Bescherm jezelf tegen de zon

Na maanden van minder blootstelling aan de zon is je huid mogelijk gevoeliger. Draag daarom een zonnebrandcrème met een hoge SPF om jezelf te beschermen tegen schadelijke UV-stralen. Vergeet ook niet een pet of zonnehoed te dragen en je ogen te beschermen met een zonnebril.