ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Boer mist shorttrackzege door mislukte actie Van 't Wout

Sport
door anp
anp311026107 1
Volg ons op Google Nieuws
MONTREAL (ANP) - Shorttracker Teun Boer heeft naast zijn eerste zege op de 500 meter in de World Tour gegrepen. De 25-jarige shorttracker lag in de finale in Montreal op koers om te winnen, maar werd in de laatste bocht door landgenoot Jens van 't Wout bij een inhaalactie onderuitgereden. De zege ging naar de Canadees Félix Roussel.
Boer had Roussel eerder in de rit ingehaald en kreeg in de slotronde Van 't Wout achter zich, die eerst de Italiaan Thomas Nadaline en daarna Roussel voorbij was gegaan. In een poging ook zijn landgenoot nog te passeren, gingen beide Nederlanders onderuit. Het leverde Van 't Wout een penalty op.
Van 't Wout had een week eerder bij de World Tour in Vancouver alle drie de individuele afstanden op zijn naam geschreven.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (37)

Waarom Boeing een vliegtuig vulde met negen ton aardappelen

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vanaf dinsdag gaat de verwarming echt aan: zoveel kost de eerste koude week je, en deze knop scheelt meer dan de nachtstand

shutterstock_1968741448

Niet kil, maar juist opgewekt: zo klinken psychopathische trekken in levensverhalen

generated-image (38)

Hoe Google in één dag bijna 500 miljard dollar aan waarde verloor

Een hardware wallet voor crypto ligt op tafel. ernaast een papier met 'testament' erboven

Notaris waarschuwt: zonder deze code zien je erfgenamen geen cent van je crypto

shutterstock_2150128769

Na de AH-hack: dit heb je in huis nodig als de supermarkt uitvalt

Loading