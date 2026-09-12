Jongste koning ter wereld begraven in Oeganda, strijd om opvolger

KAMPALA (ANP/DPA) - In Oeganda is koning Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV van het koninkrijk Toro begraven. Duizenden mensen kwamen op de uitvaart af om afscheid te nemen van de monarch die vorige maand op slechts 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. Inmiddels is er een strijd om de troonopvolging losgebarsten.

Vorig jaar werd Oyo door Guinness World Records erkend als de jongste koning ter wereld. Hij zat al op de troon sinds 1995, toen hij 3 jaar oud was. Hij regeerde 31 jaar over het traditionele koninkrijk Toro, tot hij vorige week overleed. Oeganda kent meerdere koninkrijken, maar de koningen hebben geen politieke macht.

Na Oyo's dood ontstond onenigheid over de troonopvolging. Een commissie riep Oyo's neef Edward Rukidi Kijanangoma uit tot koning, een bekende tv-nieuwslezer.

Familieleden keerden zich tegen de benoeming. Volgens zus prinses Ruth Komuntale had Oyo zijn zoon aangewezen als troonopvolger, maar voor zijn dood was nooit bekendgemaakt dat Oyo een kind had.