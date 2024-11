Zeilers Offerman en Houtman Europees kampioen in Nacra17-klasse

PALERMO (ANP) - Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben zich in Palermo op verrassende wijze tot Europees kampioen gekroond in de olympische Nacra17-klasse. Het Nederlandse duo versloeg de Italiaanse favorieten Gianluigi Ugolini en Maria Giubilei in de finale met 2-1.

Offerman en Houtman stonden na de voorrondes bovenaan en begonnen de finale daardoor met 1 punt. De Italianen wonnen de eerste race, waardoor een beslissende race nodig was. Die wonnen Offerman en Houtman.

"Als iemand ons een maand geleden gezegd had dat we Europees kampioen zouden kunnen worden, had ik je nooit geloofd. Vooraf hadden we als doel om een goed resultaat neer te zetten, mogelijk een A-limiet. Daar zijn we ook heel blij mee, dat we voldoen aan die behoorlijk aangescherpte eis", zei Houtman via de zeilbond over de door sportkoepel NOC*NSF gestelde limiet.