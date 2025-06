Joodse kolonisten vallen basis Israëlisch leger op Westoever aan

RAMALLAH (ANP) - Joodse kolonisten hebben in de nacht van zondag op maandag een basis van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever bestormd, melden Israëlische media. Volgens nieuwssites The Times of Israel en The Jerusalem Post hebben ze onder meer een dure veiligheidsinstallatie in brand gestoken. De regering, inclusief uiterst rechtse ministers, heeft de aanvallen veroordeeld.

Er vinden al dagen rellen plaats tussen de kolonisten en Israëlische militairen. Volgens The Times of Israel begonnen die woensdag toen militairen ingrepen bij een aanval van kolonisten op een Palestijns dorp. Daarbij werden drie Palestijnen gedood. Het leger arresteerde zes Israëliërs, die later werden vrijgelaten.

In de dagen daarna zochten de kolonisten de confrontatie met de militairen. Ze noemden de commandant onder meer een "verrader" omdat hij zijn bataljon had laten ingrijpen en Israëliërs had opgepakt. Militairen werden daarbij geslagen en autobanden werden lek gestoken.