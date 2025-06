Trump: we bieden Iran helemaal niets aan

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump ontkent na berichten over een mogelijke nieuwe deal dat hij Iran nog iets aanbiedt. Trump zegt ook niet meer met dat land te praten, omdat Iraanse nucleaire installaties zouden zijn "weggevaagd" door Amerikaanse bombardementen.

"Laat die nep-Democratische senator Chris Coons weten dat ik Iran HELEMAAL NIETS aanbied, in tegenstelling tot Obama, die hen miljarden betaalde onder die stomme 'weg naar een kernwapen' JCPOA (die nu al verlopen zou zijn!)", schreef Trump op zijn platform Truth Social. Hij verwees met JCPOA naar een eerdere internationale deal over het beperken van de Iraanse nucleaire activiteiten. Hij trok zijn land in 2018 terug uit die overeenkomst.

Trump schreef niet aan welke uitspraken van Coons hij zich ergert, maar de Democraat had tegen Fox News gezegd dat Trump volgens berichten in de media stappen zet richting een deal met Iran. Die zou vergelijkbaar zijn met de oude nucleaire overeenkomst met het land.