Schoof praat met ministers over spanning Midden-Oosten

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof heeft met ministers Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken), David van Weel (Justitie) en Ruben Brekelmans (Defensie) gesproken over de spanningen tussen Israël en Libanon en Iran. "Het kabinet houdt de situatie in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten", meldt de minister-president op X.

De bewindsmannen spraken "over de laatste ontwikkelingen, de internationale veiligheidssituatie en ook over de mogelijke gevolgen voor Nederland". Schoof roept in zijn tweet Nederlanders nog eens op het reisadvies van Buitenlandse Zaken te volgen voor landen in de regio. Zo geldt voor Israël vanaf maandag een rood reisadvies. Tot nu toe was dat deels rood.