Nederlandse jeugd Europees kampioen alcoholmisbruik, experts zijn bezorgd over statistieken en gevolgen

Alcohol is verreweg de ‘favoriete drug’ onder Nederlandse jongeren . En dat levert allesbehalve een gezellig plaatje op. Uit nieuw onderzoek van verslavingskliniek Connection SGGZ blijkt dat de jeugd steeds jonger begint, meer drinkt en daar flink de rekening voor betaalt. Niet alleen in katerpijn, maar vooral in schade aan lichaam en brein.

Acht op de tien 18-jarigen heeft al eens alcohol gedronken. Cannabis heeft 'slechts' vier op de tien jongeren ervaring mee. Alcohol is dus niet alleen dubbel zo populair, maar volgens Connection SGGZ ook nog eens verslavender. Toch behandelen klinieken vaker jongeren met een cannabisverslaving dan met een alcoholprobleem.

Geen alarmbellen

En dat komt omdat we drinken zo normaal vinden. Er gaan geen alarmbellen af. Alcohol is “de meest voorkomende verslaving in Nederland, maar tegelijkertijd niet de verslaving die het vaakst behandeld wordt”, waarschuwt de kliniek.

De cijfers zijn ronduit zorgwekkend:

– 40% van de 12- tot 16-jarigen drinkt al

– 80% van de 18-jarigen drinkt

– 17,5% van de jongeren is een zware drinker

– 2000 jongeren per jaar belanden op de spoedeisende hulp na een alcoholvergiftiging

Begin je met drinken rond je 14e? Dan schiet je kans op alcoholproblemen in het latere leven omhoog. En ondertussen krijgt je brein, dat nog volop in ontwikkeling is, de klappen te verduren. Tel daarbij op dat één op de tien verslavingspatiënten jonger dan 25 is en je snapt waarom experts zich zorgen maken.

Vooral onder studenten vliegt het bier over de bar. Een kwart drinkt zwaar of overmatig en geeft aan daar problemen mee te hebben in het dagelijks leven. Nederland bungelt qua drinkcijfers in Europa in de middenmoot, maar als het gaat om bingedrinken kunnen we een treurige conclusie trekken: we zijn de ongekroonde Europese kampioen doorzakken.

Waarom blijven jongeren zoveel drinken?

Volgens Connection SGGZ is het simpel: “In Nederland hoort proosten er nu eenmaal bij.” Ouders drinken vrolijk mee, alcohol is overal verkrijgbaar en niemand kijkt ervan op als tieners met een biertje staan. Artsen en wetenschappers pleiten daarom voor het denormaliseren van alcohol.

Feit blijft: bijna 2 miljoen Nederlanders drinken zwaar of overmatig. Alcohol verhoogt de kans op kanker en blijft de nummer één verslaving in klinieken. En zolang we blijven doen alsof een drankje altijd gezelligheid betekent, blijft de jeugd de prijs betalen. Met regelmatig bingedrinken zet je je toekomst op het spel.