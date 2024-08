Journaal in makkelijke taal begint week later, op 9 september

HILVERSUM (ANP) - Het NOS Journaal in Makkelijke Taal begint een week later dan gepland, op 9 in plaats van 2 september. De reden daarvoor zijn de verschillende sportevenementen die in de week van 2 september te zien zijn.

De nieuwsuitzendingen op NPO 1 zijn bedacht voor mensen die het moeilijk vinden het reguliere journaal te volgen. Het NOS Journaal in Makkelijke Taal is rustiger en bevat meer uitleg dan andere journaals. Ook worden geen moeilijke woorden gebruikt.

Het journaal is vanaf 9 september elke werkdag om 17.00 uur te zien.