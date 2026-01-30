Coalitie: 50 miljoen voor media, niet alleen naar NPO

DEN HAAG (ANP) - De nieuwe coalitie van D66, VVD en CDA trekt vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro uit voor media. Een deel van dat geld moet worden gebruikt om een eerder aangekondigde bezuiniging op de publieke omroep van 150 miljoen euro terug te draaien. Het geld wordt ook gebruikt voor persveiligheid en journalistieke vrijheid.

Hoe de verdeling van het geld precies is, staat nog niet in het coalitieakkoord.

Verder schrijven de partijen dat de publieke omroep "vol" zal inzetten op digitalisering en jongere doelgroepen, aangezien steeds minder mensen tv kijken. Omroepbestuurders mogen niet langer dubbele functies bekleden en krijgen maximaal twee termijnen van elk vier jaar.