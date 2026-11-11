Jumbo roept wraphapje kip pesto terug vanwege fout etiket

VEGHEL (ANP) - Jumbo Supermarkten roept het Jumbo wraphapje kip pesto terug vanwege een verkeerd etiket. Op de verpakking staat niet vermeld dat het product pinda en noten bevat. Hierdoor kan het product gevaarlijk zijn voor mensen met een pinda- of notenallergie.

Het gaat om producten met een houdbaarheidsdatum van 16 november 2026.

Klanten met een pinda- of notenallergie worden dringend verzocht het product niet te eten. Zij kunnen het wraphapje terugbrengen naar een Jumbo-winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Een kassabon is hiervoor niet nodig.

Ook klanten zonder deze allergieën kunnen het product terugbrengen. Volgens Jumbo kunnen zij het product zonder risico eten.