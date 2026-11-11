Twaalf jaar cel en tbs voor doden ex-vrouw met mes

ARNHEM (ANP) - De rechtbank Gelderland heeft de 52-jarige Danny C. uit Lent veroordeeld tot tbs met dwangverpleging en twaalf jaar gevangenisstraf voor doodslag op zijn ex-vrouw. In oktober vorig jaar bracht de man zijn ex-partner Susanne om het leven met 25 messteken.

Het incident vond plaats in de late avond aan de Kinksstraat, een openbare weg in Lent. C. stak Susanne onder meer in haar borst, buik en rug. Zij overleed daarna in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De rechtbank noemt het een "opzettelijke" en "gruwelijke" handeling die wordt gekwalificeerd als doodslag, maar spreekt C. vrij van moord. Volgens de rechtbank komt dat door een getuigenverklaring waaruit zou blijken dat de man die avond met het slachtoffer wilde praten. Het feit dat de man een mes bij zich droeg is tevens onvoldoende bewijs van handelen met voorbedachte rade. De rechtbank acht de verklaring van de man, dat hij het mes had gebruikt voor vissen eerder die dag, niet onaannemelijk.