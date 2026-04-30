Jury Biënnale van Venetië stapt op na Rusland-rel

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 19:40
VENETIË (ANP) - De jury van de Biënnale van Venetië is opgestapt. Dat gebeurde nadat onrust was ontstaan over de deelname van landen als Rusland aan de internationale kunsttentoonstelling.
De Biënnale meldde het vertrek van de jury in een korte verklaring. De juryleden hadden eerder al aangekondigd dat ze geen prijzen wilden toekennen aan artiesten uit landen waarvan leiders worden vervolgd door het Internationaal Strafhof (ICC).
Hoewel de jury geen landen bij naam noemde, werd dat gezien als een verwijzing naar Rusland en Israël. Het ICC heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Russische leider Vladimir Poetin en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
De deelname van Rusland leidde ook tot een botsing met de EU, die met maatregelen dreigde. Rusland was na de invasie van Oekraïne in 2022 uitgesloten van deelname aan de tweejaarlijkse Biënnale, maar kreeg toestemming om dit jaar weer mee te doen.
Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij zijn als hij de vraagprijs haalt

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

WhatsApp gebruikt veel opslagruimte – en nu moet je daar ook nog voor betalen.

Met deze trucs bespaar je maximaal op de erfbelasting

Het Amerikaanse leger gaat Trump nieuwe ideeen voorleggen voor zijn oorlog

