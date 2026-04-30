Jury Biënnale van Venetië stapt op na Rusland-rel

VENETIË (ANP) - De jury van de Biënnale van Venetië is opgestapt. Dat gebeurde nadat onrust was ontstaan over de deelname van landen als Rusland aan de internationale kunsttentoonstelling.

De Biënnale meldde het vertrek van de jury in een korte verklaring. De juryleden hadden eerder al aangekondigd dat ze geen prijzen wilden toekennen aan artiesten uit landen waarvan leiders worden vervolgd door het Internationaal Strafhof (ICC).

Hoewel de jury geen landen bij naam noemde, werd dat gezien als een verwijzing naar Rusland en Israël. Het ICC heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Russische leider Vladimir Poetin en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

De deelname van Rusland leidde ook tot een botsing met de EU, die met maatregelen dreigde. Rusland was na de invasie van Oekraïne in 2022 uitgesloten van deelname aan de tweejaarlijkse Biënnale, maar kreeg toestemming om dit jaar weer mee te doen.