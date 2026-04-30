Congres stemt voor omstreden begroting, shutdown VS voorbij

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Congres heeft een begroting aangenomen voor het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS). Daarmee komt een einde aan de gedeeltelijke shutdown waar de VS al meer dan twee maanden mee kampen. Afgelopen maand werd dezelfde begroting al aangenomen door de Amerikaanse Senaat.

Het aannemen van de begroting betekent dat onder meer de Transportation Security Administration en de geheime dienst weer geld krijgen. Het gebrek aan salarisuitbetaling bij die eerste, de transportbeveiligingsdienst, leidde tot grote problemen op luchthavens in het land, met urenlange wachtrijen voor reizigers tot gevolg. Het Witte Huis zei eind mei, bij gebrek aan een geaccordeerde begroting, dan maar buiten het Congres om geld te zullen vinden om de TSA te financieren.