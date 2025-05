LECCE (ANP) - Wielrenner Casper van Uden heeft de vierde etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De 23-jarige sprinter van Picnic PostNL was in de rit van Alberobello naar Lecce na 189 kilometer de beste in de massasprint. Van Uden bleef landgenoot Olav Kooij (Visma- Lease a Bike) voor.

Het is de eerste ritzege in de Giro voor Van Uden. De leiderstrui blijft om de schouders van de Deen Casper Pedersen.