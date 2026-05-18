Justitie Minnesota vervolgt ICE-agent om onder meer mishandeling

MINNEAPOLIS (ANP/AFP/RTR) - Aanklagers in de Amerikaanse staat Minnesota hebben een 53-jarige agent van de immigratie- en douanedienst ICE aangeklaagd wegens onder meer mishandeling met behulp van een gevaarlijk vuurwapen. De aanklacht heeft betrekking op schoten die half januari zijn gelost op een Venezolaanse migrant die in het been werd getroffen.

Dat gebeurde tijdens een door president Donald Trump bevolen grootschalige en omstreden actie van de federale dienst ICE tegen illegale immigratie in Minnesota. Daarbij werden ook twee Amerikanen gedood.