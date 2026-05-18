Jetten: Markuszower nu 'niet vooraan in rij voor samenwerking'

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 22:43
DEN HAAG (ANP) - Gidi Markuszower, die vorige week zei dat Palestijnse vluchtelingen die vanuit Griekenland zijn gekomen "met maximaal geweld" moeten worden tegengehouden bij de grens, moet voor premier Rob Jetten (D66) steviger afstand nemen van die uitspraken. Markuszower nuanceerde zijn oproep tot geweld, maar bleef achter de strekking staan. Tot die tijd zal Markuszower, die samen met andere PVV-afsplitsers zeven zetels heeft in de Tweede Kamer, niet "vooraan in de rij staan om als partner mee samen te werken".
Markuszower verliet de PVV omdat hij vond dat leider Geert Wilders te weinig voor elkaar kreeg. Met de zes andere afsplitsers wilde Markuszower zich constructiever opstellen. Hij hielp de coalitie onder meer door niet direct de bezuinigingen op de sociale zekerheid weg te stemmen.
De oproep tot "maximaal geweld" leidde tot grote verontwaardiging. "Het zou goed zijn als hij zijn uitspraken steviger terugneemt", zei Jetten maandagavond. Zo niet, dan wordt samenwerking "ingewikkeld".
