Justitie Utah wil doodstraf voor moord op Charlie Kirk

SALT LAKE CITY (ANP/AFP/RTR) - Justitie in Utah gaat Tyler Robinson vervolgen voor een zware vorm van moord en heeft juridische stappen gezet om hem bij een veroordeling de doodstraf op te leggen. Dat heeft openbaar aanklager Jeff Gray bekendgemaakt. Robinson wordt verdacht van de moord op Charlie Kirk.

Gray zei dat Robinson in totaal van zeven feiten wordt beschuldigd. Het gaat ook om het hinderen van het onderzoek, het verhullen van bewijsmateriaal en beïnvloeding van een getuige. Dat een procedure in gang is gezet om uiteindelijk de doodstraf op te kunnen leggen, was volgens hem een onafhankelijk besluit "uitsluitend gebaseerd op het beschikbare bewijsmateriaal en de omstandigheden en aard van het misdrijf". President Donald Trump heeft ook gezegd dat hij hoopt dat Robinson de doodstraf krijgt.

Volgens rechtbankdocumenten heeft Robinson met zijn geliefde, met wie hij samenwoonde, gesproken over de moord op Kirk. Hij zou gezegd hebben dat hij "genoeg van zijn haat" had. Hij zou verder gezegd hebben dat hij de moord een week lang had voorbereid. Op de trekker van het vermoedelijke moordwapen zou DNA van de verdachte zijn gevonden.

Politiek gemotiveerd

Justitie vindt dat sprake is van verzwarende omstandigheden rond de moord omdat de daad gebaseerd zou zijn op de politieke standpunten van Kirk. Bovendien wist hij vooraf dat kinderen het zouden zien gebeuren. Als Robinson inderdaad schuldig wordt bevonden aan dat specifieke misdrijf, kan hem volgens de wet in Utah alleen de doodstraf worden opgelegd.

Kirk was onder veel rechtse Amerikanen, en zeker conservatieve jongeren, een populaire figuur. Onder een ander deel van de samenleving was hij juist omstreden. Hij werd op een bijeenkomst op een universiteit met een enkel schot van afstand doodgeschoten.