Netanyahu uitgenodigd in Witte Huis na VN-top in New York

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Benjamin Netanyahu uitgenodigd in het Witte Huis na afloop van de Algemene Vergadering van de VN, over twee weken. Dat meldt de Israëlische premier in een persconferentie.

Maandag was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem voor een bezoek aan de Israëlische leider. Marco Rubio sprak daar zijn steun uit voor het grondoffensief dat Israël dinsdag begon in Gaza-Stad en het Israëlische oorlogsdoel om Hamas volledig te vernietigen.

Ook noemde Rubio Qatar het enige land dat kan bemiddelen in de oorlog in Gaza. Qatar, al jarenlang de thuisbasis van de Hamastop, onderhoudt zowel warme banden met de Palestijnse beweging als met de Verenigde Staten.