Kabinet akkoord met hogere NAVO-norm van 5 procent

DEN HAAG (ANP) - Als het aan het demissionaire kabinet ligt, stemt Nederland in met een hogere NAVO-norm van 5 procent van de omvang van de economie. Dat heeft minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) vrijdag gezegd na afloop van de ministerraad.

NAVO-landen moeten in een voorstel van secretaris-generaal Mark Rutte 3,5 procent gaan steken in directe investeringen in defensie en 1,5 procent in ondersteunende zaken als infrastructuur. De nieuwe norm wordt eind deze maand besproken op de NAVO-top in Den Haag.