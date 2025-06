Macron roept Israël en Iran op tot terughoudendheid

PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron roept Israël en Iran in een bericht op X op tot "maximale terughoudendheid" om de stabiliteit in het Midden-Oosten niet verder in gevaar te brengen. Hij benadrukt ook dat Israël het recht heeft "zichzelf te verdedigen en zijn veiligheid te garanderen".

Frankrijk neemt volgens hem alle nodige stappen om de veiligheid van zijn burgers en militaire en diplomatieke vertegenwoordigingen in de regio te garanderen.

Macron zegt de nachtelijke Israëlische aanval op Iran te hebben besproken met de Jordaanse koning Abdullah II, kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië, de Amerikaanse president Donald Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Britse premier Keir Starmer.