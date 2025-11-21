Voormalig ASML-baas: Europa handelt te traag bij grote transities

DEN HAAG (ANP) - Voormalig ASML-topman Peter Wennink maakt zich zorgen over het tempo waarin elders in de wereld wordt ingespeeld op grote maatschappelijke veranderingen, zoals digitalisering, vergrijzing, oplopende zorgkosten en de energietransitie. Europa en Nederland blijven daarbij achter, zei hij voor aanvang van een gesprek met informateur Sybrand Buma en de onderhandelaars over een nieuw kabinet namens D66 en CDA.

De vraagstukken die op de formatietafel liggen, zijn niet uniek voor Nederland, benadrukte Wennink. "Dat zijn enorm grote transities waar niet alleen wij mee te maken hebben, maar de rest van de wereld zich ook mee bezighoudt. En zich bezighoudt met een snelheid waar ik dan extra urgentie en extra zorgen van krijg."

Tegelijkertijd ziet Wennink "heel veel aanknopingspunten om het wél beter te maken". Welke dat zijn, wilde hij nog niet zeggen. "Dat ga ik de onderhandelaars vertellen." Volgende maand komt hij op verzoek van het demissionaire kabinet met aanbevelingen over versterking van het vestigingsklimaat.