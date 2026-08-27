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Kabinet belooft beterschap na kritiek op dataverzameling diensten

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 12:08
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DEN HAAG (ANP) - Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data, belooft het kabinet. Ministers Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) en Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken, CDA) hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van toezichthouder CTIVD.
De kritiek gaat over zogeheten onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, ook wel OOG-interceptie, waarbij grote hoeveelheden data in één keer worden onderschept. Die bevoegdheid kwam er met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (WIV), de 'sleepwet' waarover een referendum is gehouden.
AIVD en MIVD gebruiken de mogelijkheid om hun net breed uit te werpen steeds vaker, merkt de CTIVD. Die ziet "risico's" bij de manier waarop diensten de onderschepte gegevens gebruiken. Begrippen zoals het verschil tussen inhoud en 'metadata' over die inhoud worden niet op een consistente manier gebruikt. "Dit kan leiden tot onduidelijkheden."
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