Wat zijn je opties als de accu van je e-bike moet worden vervangen?

De elektrische fiets krijgt steeds meer fans in Nederland. Het is inmiddels allang geen vervoermiddel voor senioren meer die niet meer tegen een helling op kunnen trappen. Van alle verkochte fietsen in Nederland is ondertussen zo ongeveer de helft voorzien van trapondersteuning. De motor die daarvoor zorgt haalt zijn stroom uit een accu die op de bagagedrager is bevestigd. Deze accu heeft een levensduur van zo’n 5 jaar. Na die tijd is de kans er dat de prestaties afnemen en dat je over vervanging moet nadenken. Maar simpelweg een nieuwe accu kopen is dan niet je enige optie.

Fietsaccu laten reviseren

Als je merkt dat de accu van je e-bike wel erg vaak opnieuw moet worden opgeladen, dan kun je kiezen voor fietsaccu revisie door KWS Seuren. De accu wordt gedemonteerd en belangrijke onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, worden vernieuwd. Hierna is je accu weer klaar voor gebruik en gaat hij in de meeste gevallen weer net zo lang mee als een nieuwe accu, dat is zo’n 5 jaar. Je krijgt op een gereviseerde accu ook twee jaar garantie, net zoals bij een nieuwe accu. Het enige nadeel is dat je de accu voor de revisie moet opsturen of inleveren en dat je hem vervolgens een tijdje kwijt bent. Een revisie duurt doorgaans zo’n twee weken. Je kunt de revisie natuurlijk proberen te plannen als je vakantie hebt en je fiets misschien een tijdje niet gebruikt omdat je in het buitenland vakantie viert of niet dagelijks naar school of werk gaat.

Een gereviseerde accu kopen

Je kunt, als je oude accu aan vervanging toe is, ook kiezen voor de aankoop van een gereviseerde Bosch fiets accu . Dit is een goede keuze als je bijvoorbeeld een accu wilt met een grotere actieradius. Als blijkt dat je langere afstanden rijdt dan toen je de fiets kocht, kan dit een optie zijn. Er zijn ook fietsaccu’s van andere merken, zoals Giant. Als je niet precies weet welke vervangende accu voor jouw elektrische fiets een goede keuze is, dan kun je contact opnemen met KWS Seuren voor deskundig advies.

Veilig omgaan met je fietsaccu

Misschien hoor of lees je wel eens dat fietsaccu’s soms in brand kunnen vliegen als ze worden opgeladen. Daarom is het belangrijk om je accu altijd veilig op te laden .Doe dit liever niet als je ’s nachts ligt te slapen en doe het bij voorkeur ook niet in een afgesloten schuur of garage waar je geen toezicht kunt houden. Als er dan iets misgaat en er breekt brand uit dan is de kans groot dat je dit pas merkt als het al te laat is. Leg de accu op een plek waar het niet te warm is en haal de stekker uit het stopcontact als de accu is opgeladen. Gebruik je je fiets een tijdje niet? Ontkoppel dan de accu en bewaar hem op een droge, donkere en koele plek. Hiermee verleng je ook nog eens de levensduur van je accu.