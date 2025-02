Kabinet bezorgd over arrestatie RTL-journaliste in Sierra Leone

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet is bezorgd over de arrestatie van RTL Nieuws-journaliste Sophie van Leeuwen in Sierra Leone, zei minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) in de Tweede Kamer. "Ik vind het buitengewoon ernstig." Nederlandse diplomaten in de regio zijn volgens hem al met de zaak bezig. "Ik houd er ook persoonlijk aandacht voor zodat de situatie zo spoedig mogelijk wordt geklaard."

Er is nog geen contact geweest met de autoriteiten in het West-Afrikaanse land, maar dat zal volgens de minister "spoedig" gebeuren. Nederland heeft daar geen ambassade, wel in het buurland Ghana. "Onze ambassade in Accra zit daar bovenop", aldus de bewindsman. Net als "onze consul in Freetown" in Sierra Leone. Veldkamp roept de autoriteiten daar op om de arrestatie van Van Leeuwen ongedaan te maken en "te zorgen dat ze in vrijheid haar werk kan doen".

De correspondent was in het land om verslag te doen van de zaak van Jos Leijdekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Hij is een van de meest gezochte drugscriminelen van Nederland. Onlangs kwam naar buiten dat hij al langer in Sierra Leone verblijft. Er is inmiddels officieel om uitlevering van Leijdekkers gevraagd. De politie van Sierra Leone zegt ook een klopjacht op hem te zijn begonnen.