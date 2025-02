Verdachte München mocht volgens minister in Duitsland wonen

MÜNCHEN (ANP/DPA) - De man die verdacht wordt van het inrijden op een demonstratie in München mocht in Duitsland wonen en werken, zegt de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Beieren tegen persbureau dpa. Eerdere berichten dat hij in verband was gebracht met winkeldiefstallen, waren ook onjuist, zegt Joachim Herrmann. Volgens de politie raakten dertig mensen gewond.

De 24-jarige Afghaan kwam eind 2016 als alleenstaande minderjarige asielzoeker naar Duitsland. Zijn asielaanvraag werd in 2020 afgewezen, waarna hij opdracht kreeg om het land te verlaten. Toch kreeg hij van München in april 2021 bericht dat hij daar mocht blijven wonen. Hij ging naar school en volgde een beroepsopleiding. Die vergunning om in Duitsland te blijven was niet verlopen of ingetrokken, dus hij hoefde Duitsland niet uit.