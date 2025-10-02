Politie deelt herkenbare foto's relschoppers kampioensfeest PSV

EINDHOVEN (ANP) - De politie heeft herkenbare foto's gedeeld van mannen die worden gezocht voor de rellen rond het kampioensfeest van PSV in mei. Het gaat om foto's van elf verdachten. Zij hadden twee weken om zichzelf te melden, maar dat is niet gebeurd en daarom staan de foto's nu online. De foto van wie zich alsnog meldt, wordt verwijderd.

Eerder gaf de politie ook al beelden vrij van verdachten rond de rellen. De politie sluit niet uit dat in de toekomst meer foto's van verdachten worden verspreid.

Bij de ongeregeldheden raakten veertien agenten gewond. Meerdere politiemensen deden aangifte.